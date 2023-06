Spider-Man Across the Spider-Verse, Andrew Garfield è QUEL personaggio nella nuova fan art

E se Andrew Garfield di The Amazing Spider-Man figurasse nel nuovo Spider-Man: Across the Spider-Verse? A svelarci il risultato è l'utente @cafucomic, il quale, nel suo ricco profilo Instagram, pubblica una fan art dell'attore nell'inconfondibile stile del film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Puoi trovare il post in calce alla notizia. "E se...?" scrive l'artista come descrizione. "Andrew Garfield interpreta Peter B. Parker di Spider-Man: Across the Spider-Verse, eccovi i dettagli del disegno. Non sono ancora riuscito a guardare il film, ma non vedo l'ora di farlo! Il primo film ha avuto un enorme impatto su di me e sono sicuro che il secondo capitolo è addirittura migliore". Infine, ha aggiunto: "Ecco a voi un'illustrazione del cast che ho realizzato alcuni mesi fa. Mi piacerebbe moltissimo se un giorno avremo un film interamente dedicato allo Spider-Verso".

Nel suo profilo troviamo anche fan art di Guardiani della Galassia, Doctor Strange, Ahsoka, Venom, Iron-Man, Deadpool e moltissimi altri personaggi – anche se l'Uomo Ragno occupa un ruolo di prim'ordine. Per rivisitazioni più propriamente femminili, invece, non perdetevi la splendida Barbie in versione animata.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è il sequel diretto del film del 2018 e comprende doppiatori del calibro di Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry. A una settimana dall'uscita in sala, il film ha ottenuto un incasso globale di oltre 220 milioni di dollari in tutto il mondo e ottime recensioni da parte della critica – tra cui spicca il 96% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Non ci resta che attendere il terzo capitolo della saga, così come Miles Morales di Spider-Man in live action.