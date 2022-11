Spider-Man: Across the Spider-Verse, sarà amore tra Gwen e Miles? 'Ci sarà tensione'

Tra Gwen Stacy e Spider-Man non può esserci indifferenza, che si tratti di Peter Parker o di Miles Morales: in tanti, dopo aver visto i due interagire in Spider-Man: Un Nuovo Universo, si chiedono dunque quale sarà l'evoluzione del loro rapporto in Spider-Man: Across the Spider-Verse, e se finalmente vedremo lo sbocciare di una storia.

Alla domanda, dopo aver anticipato la presenza di ben 6 stili d'animazione diversi in Spider-Man: Across the Spider-Verse, sono stati proprio i produttori Phil Lord e Christopher Miller, che pur senza darci certezze al riguardo hanno comunque abbozzato qualcosa circa l'insorgere di una non meglio definita tensione tra i due.

"Spider-Gwen è ovviamente molto presa dal suo stesso viaggio, il film si apre nell'universo di Gwen e lei ha un sacco di cose a cui pensare. C'è molto del suo mondo in questo film" sono state le parole di Miller, a cui ha subito fatto eco il suo collega: "C'è della tensione tra le possibilità romantiche tra lei e Miles e la loro voglia di mantenere intatta la loro amicizia. È una situazione molto interessante per due personaggi, soprattutto quando sono così giovani".

E voi, cosa ne pensate? Sperate in una love story tra Miles e Gwen o siete team amicizia? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, anche Daniel Kaluuya è entrato a far parte del cast di Spider-Man: Across the Spider-Verse.