Spider-Man: Across the Spider-Verse' 8 storici villain rimossi dal film

Mentre la crew di Spider-Man: Across the Spider-Verse si sta ancora riprendendo dalla produzione del film, vengono condivisi otto design di villain che non sono stati inclusi nel film.

Jesús Alonso, il concept artist di Spider-Man: Across the Spider-Verse ha condiviso otto design per dei villains che non hanno visto la luce nei film. Vediamoli insieme (troverete le immagini in calce):

1. (The) Hobgoblin: considerato come uno nemici più grandi e temibili di Spiderman. La sua identità è stata assunta da diversi personaggi nel franchise. Il design di Alonso è fedele al concept originario dei fumetti.

2. Screwball: una villain che ottiene visualizzazioni e attenzione mediatiche con il caos che genera.

3. Hippo: un ippopotamo-umano? È proprio lui. Nonostante la canotta bianca riprenda il comic originale, i tatuaggi sembrano essere un'aggiunta del designer.

4. 8-Ball: anche conosciuto come Jeffrey "Jeff" Hagees, 8-Ball è un personaggio molto astuto, nonostante l'apparenza 'simpatica' e inusuale.

5. Puma: Thomas Fireheart (il suo vero nome) possiede poteri di metamorfosi, e si può dunque trasformare in un puma. Da una parte egli è un eroe, un protettore della sua tribù, ma può essere anche uno spietato killer a pagamento.

6. The Human Fly: il design di Alonso è davvero rappresentativo del personaggio, e del suo comportamento da mosca. Esso infatti mostra The Human Fly mentre si gusta un gelato. Dietro di lui c'è una grande scritta "SLURP".

7. the Hypno-Hustler: cantante dei 'Mercy Killers', Antoine Delsoin (questo è il suo vero nome) è in grado di ipnotizzare il pubblico (e chi vuole) per ottenere qualsiasi cosa voglia.

8. the Jackal (Sciacallo): uno tra i personaggi più inquietanti di Spiderman, lo Sciacallo è il professore di fisica di Peter Parker. Possiede delle abilità straordinarie, e le sue unghie sono intrise di veleno.

Per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.