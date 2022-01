Spider-Man Across the Spider-Verse, 5 possibili Ragnoversi che potremmo vedere

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà presto, e il suo protagonista, Miles Morales, ci porterà in nuovi universi. Ma in quali realtà potremmo ritrovarci? Ecco 5 possibilità.

MCU

Ovviamente l'opzione più ovvia è quella del MCU, ovvero la linea principale. Una visita nel MCU ci permetterebbe in primis di ritrovare un certo numero di personaggi (lo Spider-Man di Tom Holland per primo, ma anche Strange), ma anche di ricollegare nel modo più semplice Morales alla linea principale.

Marvel: Dark Ages

Qui prendiamo come riferimento un fumetto che ci porterebbe in una realtà in cui Venom non si è unito necessariamente a Eddie Brock. In questo caso ci troveremmo nella Earth-61616, in un futuro distopico dove molti degli eroi che conosciamo sarebbero morti durante la rivoluzione di Ultron.

Amazing Spider-Man: Coming Home

Che The Amazing Spider-Man sarà coinvolto è molto probabile. Si parla del fumetto, ma anche molto del film con Garfield, che era ambientato sulla Earth-120703. Ed è proprio qui che potrebbe finire Miles Morales, ritrovandosi a questo punto di fronte a un altro Peter.

PlayStation

Il Peter e il Miles della Playstation potrebbero entrare nei giochi, portandoci questa volta in una realtà inaspettata. Questa sembra un'opzione un po' difficile, ma sicuramente non improbabile.

Ultimate Spider-Man

Se, invece, dovessimo raggiungere la Earth-1610, ci ritroveremmo in quello che è l'universo di Ultimate Spider-Man, dove potremmo invece vedere un Miles Morales un po' diverso, probabilmente meno interessato a fare del bene. Un'opzione sicuramente molto ghiotta.

Ora, mentre attendiamo il film animato, arrivano nuove teorie e idee su un possibile live-action: ecco quali sarebbero 5 attori perfetti per interpretare Miles Morales!