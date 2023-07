Spider-Man: Across the Spider-Verse, quante Spider-People ci sono nel film?

La Spider Society è indubbiamente uno degli elementi più originali di Spider-Man: Across the Spider-Verse, soprattutto per le implicazioni narrative che comporta. Al riguardo, però, una domanda sorge spontanea: quante varianti figurano nella pellicola?

A rispondere è il co-regista Justin K. Thompson. "Se prendiamo la sequenza nel suo insieme" ha dichiarato, "ci sono oltre 600 versioni differenti. In particolare, siamo nell'ordine dei 630". Tra di esse, ricordiamo Spider-Woman/Jess Drew (Issa Rae), Spider-Punk/Hobie Brown (Daniel Kaluuya) e Spider-Man India/Pavirt Prabhakar (Karan Soni), mentre svariate altre coincidono necessariamente con semplici cameo. A proposito, quali sono state le prime varianti di Spider-Man?

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse è il sequel diretto del film del 2018 e vede Miles Morales unire le forze con Gwen Stacy fino a intraprendere una sensazionale, pericolosa avventura nel multiverso.

Nel luglio 2023 l'incasso globale è di 607 milioni di dollari, a cui si aggiungono ottime recensioni da parte della critica: basti pensare al punteggio del 96% su Rotten Tomatoes, o al voto medio di 8,6 su 10 per Metacritic. Tra i doppiatori originali, invece, figurano Shameik Moore (Miles Morales/Spider-Man), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Woman) e Brian Tyree Henry (Jefferson Davis), le cui controparti italiane hanno saputo mantenere alta la qualità vocale. Un terzo capitolo della saga – Beyond the Spider-Verse – è atteso per il 29 marzo 2024, nonostante lo sciopero WGA possa influenzare la data d'uscita.

Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione Spider-Man: Across the Spider-Verse, un film ancor più ambizioso del predecessore.