Spider-Man: Accross The Spider-Verse, Miles e Gwen anticipano l'arrivo del nuovo trailer

Una nuova immagine di Miles Morales e Gwen Stacy nelle loro attillatissime tutine ha anticipa la data d'uscita dell'attesissimo trailer di Spider-Man: Accross The Spider-Verse, una nuova avventura d'animazione targata Sony che stavolta porterà il giovane Uomo Ragno in uno spettacolare viaggio nel Multiverso.

Stando a quanto riportato dal post che potete vedere voi stessi in calce alla notizia, l'uscita del trailer di questo nuovo capitolo della saga è previsto per per il prossimo 13 dicembre, quindi esattamente tra dieci giorni.

Vista anche la portata dell'immagine che ritrae i due protagonisti uno accanto all'altro su un davanzale a testa in giù, in molti sono convinti che questo nuovo capitolo di animazione racconterà anche la possibile love story tra Miles e Gwen.

In una recente intervista con Empire, i produttori di Spider-Man: Accross The Spider-Verse hanno detto: "Spider-Gwen è ovviamente molto presa dal suo stesso viaggio, il film si apre nell'universo di Gwen e lei ha un sacco di cose a cui pensare. C'è molto del suo mondo in questo film. C'è della tensione tra le possibilità romantiche tra lei e Miles e la loro voglia di mantenere intatta la loro amicizia. È una situazione molto interessante per due personaggi, soprattutto quando sono così giovani".

In attesa di scoprire se in Spider-Man: Accross The Spider-Verse ci sarà anche Tom Holland, diteci nell'apposita sezione dedicata ai commenti cosa ne pensate di questo sequel della pellicola del 2018.