Kraven, Aaron Taylor Johnson promette: il film renderà giustizia al villain di Spider-Man

Le riprese di Kraven il Cacciatore sono finite qualche settimana fa, e in una nuova intervista promozionale il protagonista Aaron Taylor Johnson è tornato a parlare dell'attesissimo prossimo cinecomix della Sony Pictures spin-off del franchise di Spider-Man.

"Non posso confermare alcun dettaglio sul film, sono certo che capirete", ha anticipato l'attore ai microfoni di ComicBook, prima di tornare a commentare la famosa diatriba su Kraven animalista: "Quella polemica non ha senso, si tratta di frasi estrapolate dal contesto. Voglio dire, sicuramente qualcuno che conosce il personaggio di Kraven un minimo avrà capito cosa intendevo, e cioè che lui è un protettore del mondo naturale, un ambientalista, è un cacciatore e viene dal mondo selvaggio e quindi ne ha rispetto. Il senso era questo. Kraven è un personaggio bellissimo: Sergei Kravinov è un personaggio bellissimo perché è qualcuno che capisce se stesso e sa di avere dei difetti. Il film sarà quello che tutti noi vorremmo vedere per Kraven. Sì, assolutamente. Assolutamente."

Il personaggio di Kraven è stato creato da Steve Ditko e Stan Lee sulle pagine di "The Amazing Spider-Man" #15 del 1964. Si tratta di un cacciatore con abilità sovrumane che, giunto a New York, decide di dare la caccia alla 'preda più pericolosa', Spider-Man. La storia più famosa dedicata al villain rimane ancora oggi quella del 1987 "L'ultima caccia di Kraven" di JM DeMatteis e Mike Zeck, che ha ridefinito il personaggio conferendogli maggiore profondità e complessità.

