Spider-Man, Aaron Paul diventa Elctro nella nuova fan art

Tra le curiosità che catturano di più l'attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe, al momento c'è sicuramente l'identità del villain del prossimo Spider-Man 3 con Tom Holland, di cui sappiamo pochissimo e che potrebbe essere chiunque, anche se Kraven il Cacciatore e l'Uomo Sabbia sono attualmente i più quotati.

Non c'è nessuna conferma o certezza, comunque, perché Kraven il Cacciatore avrà quasi certamente un suo film standalone nello Spider-Man Universe of Marvel Characters di casa Sony Pictures, forse diretto da J.C. Chandor (All Is Lost, Triple Frontier), mentre l'Uomo Sabbia si è velocemente trasformato in un fan favourite grazie a un disegno postato da John Cena via Instagram, che ha subito fatto partire le speculazioni.



In un clima di incertezza, aspettando qualche ufficializzazione del cast prima delle riprese, l'artista web Jackson Caspersz ha deciso di provare a individuare in Electro un papabile candidato, mettendo nei panni del nemico l'amatissimo Aaron Paul, interprete del Jesse Pinkman di Breaking Bad e da poco divenuto protagonista di Westworld di casa HBO. Il look è sensazionale e Paul è un Electro davvero interessante, ma ovviamente è pura immaginazione, anche se un giorno alla Marvel potrebbe magari farci un pensierino.



