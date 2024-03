Spider-Man, tutti gli 8 film tornano al cinema: il poster del Daily Bugle è meraviglioso

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, Sony riporterà al cinema tutti i film della saga di Spider-Man per festeggiare i 100 anni della Columbia Pictures, e in queste ore l'evento è stato celebrato da un nuovo poster griffato Daily Bugle.

Il famoso giornale di New York diretto nel mondo Marvel dall'iconico JJ Jameson, nemico giurato di Peter Parker, ha pubblicato una 'prima pagina' fittizia dedicata al ritorno di Spider-Man: nella foto, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, i protagonisti Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland ricreano il famoso meme di Spider-Man in un'immagine che ha fatto il giro del web ai tempi dell'uscita di Spider-Man: No Way Home, ad oggi ultimo capitolo del franchise live-action di Spider-Man.

L'iniziativa voluta da Sony è stata ribattezzata come Spider-Mondays, dato che gli otto film del franchise (ovvero Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 di Sam Raimi, The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro di Marc Webb e Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home di Jon Watts) torneranno nelle sale ogni lunedì a partire dal 15 aprile per arrivare fino al 3 giugno prossimo. Al momento non ci sono piani per un'uscita italiana, ma vi terremo aggiornati.

Intanto, scoprite le ultime novità su Spider-Man 4 dei Marvel Studios.

