Spider-Man, 5 nemici non convenzionali che vorremmo vedere in un film

Fra le tantissime trovate geniali di Across the Spider-Verse c'è quella di aver utilizzato un villain di serie z come La Macchia facendolo diventare una minaccia davvero temibile: ecco allora cinque nemici di Spider-Man non convenzionali che vorremmo vedere in live-action.

Partiamo con Swarm, pseudonimo di Fritz von Meyer, scienziato tedesco che è finito divorato da api geneticamente modificate ma con la coscienza diventata poi parte dell'alveare, ora in grado di prendere forma umana proprio grazie alle api.

Mettiamo poi Videoman, una sorta di uomo-arcade vivente creato da Electro che potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare la nuova Macchia.

Ci dimentichiamo spesso di Hydro-Man nonostante il suo corpo sia fatto d'acqua che può manipolare a piacimento: con un background scritto bene potrebbe essere un gran bel villain per Spider-Man.

E poi ecco Molten, creato addirittura nel 1965 ma sempre rimasto tra i villain minori di Spider-Man. È letteralmente un uomo fatto di metallo fuso: sarà pericoloso o no?

Chiudiamo con un villain controverso come Lo sciacallo, anche lui cattivo di vecchia data ma che diventerà protagonista solo con la saga del clone, da professore universitario di Peter a sua vera e propria nemesi. Storyline che avremmo visto nel mai realizzato The Amazing Spider-Man 3.

E voi quali villain minori di Spider-Man vorreste vedere? Ditecelo nei commenti! Intanto restando in tema Spider-Man 4 introdurrà un nuovo villain mai visto prima?