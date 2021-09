Spider-Man: i 5 nemici più famosi mai apparsi al cinema finora

Tra gli eroi Marvel Spider-Man è certamente uno dei più fortunati (se non il più fortunato in assoluto) dal punto di vista cinematografico: il buon Peter Parker è apparso sul grande schermo un numero decisamente considerevole di volte, naturalmente sempre in compagnia di uno dei suoi fidati villain.

Tra i più famosi antagonisti del nostro Uomo Ragno apparsi nei film Marvel non possiamo non ricordare Goblin, che nel lontano 2002 fece da apripista in occasione del primo capitolo dell'acclamatissima trilogia di Sam Raimi: interpretato da un Willem Dafoe in stato di grazia, l'alter ego di Norman Osborne è senza dubbio uno dei villain più amati e meglio riusciti del nostro Spidey.

Risultato, se possibile, ulteriormente migliorato da Spider-Man 2, con il Doc Ock (alias professor Octopus) interpretato da Alfred Molina entrato immediatamente nei cuori di milioni di fan; una parentesi va inoltre dedicata anche a Venom, che si tratti di quello decisamente poco riuscito visto in Spider-Man 3 o di quello più canonico protagonista dei due stand-alone con Tom Hardy.

Passiamo allora a The Amazing Spider-Man 2, con l'Electro di Jamie Foxx a dar volto ad un altro dei villain più amati dai fan Marvel (anche lui pronto al ritorno in chiave MCU al fianco di altri celebri colleghi); chiudiamo con l'ultimo in ordine di apparizione, vale a dire il Mysterio visto in Spider-Man: Far From Home con il volto di Jake Gyllenhaal.

Quali di questi villain è il vostro preferito? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di vecchie glorie, intanto, scopriamo insieme che fine ha fatto Tobey Maguire dopo la trilogia di Spider-Man.