Spider-Man, i 5 migliori villain dei fumetti ancora inediti al cinema

A Spider-Man i nemici non mancano di certo: il buon Peter Parker può vantare un gran numero di villain che gradirebbero parecchio la sua testa su un piatto d'argento, ma quanti di questi non hanno ancora trovato posto sul grande schermo e, soprattutto, quali di questi in particolar modo meriterebbero una trasposizione?

Nei giorni scorsi vi abbiamo offerto un recap dei migliori villain apparsi nei film di Spider-Man: stavolta proviamo dunque a compiere il percorso inverso, dando il giusto spazio a quelli ancora colpevolmente ignorati dall'industria cinematografica a partire ad esempio da Kraven, protagonista di graphic novel leggendarie come L'Ultima Caccia di Kraven ma ancora mai avvistato in una sala cinematografica.

Passiamo quindi a Rhino, aka Aleksei Systevich, da annoverare non solo tra gli avversari più pericolosi del povero Peter, ma anche tra i personaggi più forzuti dell'intero universo Marvel (ne sa qualcosa chi ha provato Marvel's Spider-Man per PlayStation 4); anche Sciacallo sarebbe un villain parecchio interessante da veder trasporre, magari in un contesto più ampio legato ai tanti "cloni" del nostro Spider-Man (il nostro, d'altronde, altri non è che l'esperto di genetica Miles Warren).

Anche Hydro-Man meriterebbe sicuramente una possibilità, nella speranza di un risultato migliore di quello ottenuto dal troppo raffazzonato Uomo Sabbia visto nel semi-fallimentare Spider-Man 3 di Sam Raimi; chiudiamo con l'immancabile Kingpin che, pur essendo apparso nell'indimenticata serie su Daredevil, non ha mai effettivamente trovato spazio sul grande schermo (se non vogliamo, naturalmente, considerare la caricaturale versione apparsa nel Daredevil con Ben Affleck): siamo sicuri che in tanti farebbero salti di gioia nel vedere il personaggio di Vincent D'Onofrio interagire con il nostro Spidey.

Il materiale non manca di certo, insomma, soprattutto considerando quanto ancora sia lunga la lista in questione: nell'attesa di veder realizzati questi desideri, intanto, fateci sapere quali sono i villain che più di tutti vorreste vedere nei futuri film su Spider-Man.