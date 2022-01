Spider-Man, 5 attori che sarebbero perfetti per Miles Morales live-action

Mentre tutti si chiedono quali versioni dell'Uomo Ragno appariranno in Across the Spider-Verse, i fan pensano a chi potrebbe interpretare Miles Morales nel futuro del MCU. Il personaggio, infatti, farà il suo esordio anche nel live-action, anche se non sappiamo ancora quando. Ecco 5 attori che potrebbero essere perfetti (secondo noi)!

Tra le prime proposte c'è Jaden Smith, già contattato dalla Marvel secondo quanto riportato da diverse testate. In verità non è stato chiarito per quale ruolo sarebbe stato chiamato, ma tutti sembrano essere convinti che si tratti proprio di quello di Miles Morales. In tanti però preferirebbero un'altra opzione a Smith, che porterebbe sui nostri schermi un vero teenager: Miles Brown. L'attore, che condivide con il personaggio che dovrebbe interpretare anche il nome, è un classe 2004 di gran talento, che abbiamo visto crescere sui nostri schermi nella sitcom Black-Ish. Sicuramente le sue grandi capacità nella commedia darebbero il tocco di humor ideale per un film di Spider-Man.

Un altro attore che sarebbe perfetto per il ruolo è Caleb McLaughlin. Si tratta di un altro giovane (classe 2001) che abbiamo visto crescere sullo schermo in Stranger Things, dove interpreta Lucas. La sua recente apparizione in Concrete Cowboy, dove ha tenuto testa al grande Idris Elba e ha mostrato il suo carisma, lo rende sicuramente una scelta interessante.

Se, invece, la Marvel vuole rischiare, la scelta giusta potrebbe essere Alex R. Hibbert. Si tratta di un attore che in verità non è nuovo al MCU, in quanto è apparso in Black Panther, ma sono passati ben 4 anni da quel film in cui il suo ruolo di certo non era particolarmente importante. Hibbert ha un talento innegabile, che ha dimostrato nei pochi (ma di valore) titoli in cui ha lavorato. Lo ricordiamo infatti come il bambino di Moonlight, e ha recitato in una serie intitolata The Chi.

Ci sarebbe, infine, la scelta più semplice: Shameik Moore. L'attore dà infatti la voce al personaggio nella versione animata, e sembra che i disegnatori si siano ispirati a lui per le movenze di Miles. Certo, andremmo in una direzione completamente diversa da quelle valutate in precedenza, perché Shameik non è un adolescente, e non è neanche vicino all'adolescenza: è infatti nato nel 1995, e compirà dunque 27 anni a Maggio.

Cosa ne pensate? Chi vorreste vedere nel ruolo? Fatecelo sapere nei commenti!