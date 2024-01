Spider-Man 4, le voci sul crossover con Daredevil stanno diventando sempre più concrete?

Le voci sull'arco narrativo di Devil Reign in arrivo nel MCU sono improvvisamente diventate più concrete in questi giorni, con i Marvel Studios che sembrerebbero aver inizio a scoprire le proprie carte per quanto riguarda il futuro di Daredevil e Spider-Man.

Il finale della mini-serie Echo, infatti, sembra non lasciare spazio a dubbi: nella scena post-credit Kingpin, il villain interpretato da Vincent D'Onofrio, viene mostrato ai fan mentre inizia a partorire l'idea di provare a conquistare la carica di sindaco di New York, un dettaglio fondamentale del crossover dei fumetti Marvel Comics noto come 'Devil Reign' e che da molti mesi è al centro dei rumor relativi alla serie tv Daredevil: Born Again.

Il piano della Marvel - secondo le indiscrezioni fatte trapelare da diversi scooper e insider - parrebbe essere quello di fare di Kingpin il nuovo villain di New York, così da creare una situazione particolarmente difficile per i vigilanti mascherati come Daredevil e Spider-Man. Questa storyline anticipata dal finale di Echo verrà maggiormente sviluppata durante gli episodi di Daredevil: Born Again e, sempre secondo i rumor, culminerà in Spider-Man 4, film descritto già da ora come 'un Civil War per gli eroi di strada', con Kingpin e i suoi mercenari come villain e Daredevil come co-protagonista, insieme ad altri personaggi noti del MCU. Curiosamente, ad avvicinare ancora di più i mondi di Spider-Man e Daredevil (storici alleati nei fumetti Marvel, che i fan certamente sarebbero felici di veder interagire sul grande schermo), c'è anche il fatto che per la regia di Spider-Man 4 si è fatto il nome di Drew Goddard, creatore e showrunner della prima serie tv di Marvel's Daredevil, l'acclamata serie tv Netflix.

I puntini stanno iniziando a congiungersi? Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.