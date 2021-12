Spider-Man 4: ecco quanto verrà pagato Tom Holland dopo il successo di No Way Home

Tom Holland è probabilmente l'attore del momento, in quanto il suo ultimo film è riuscito nell'impresa di oltrepassare il miliardo di dollari di incassi nel mondo in un periodo ancora segnato dalla pandemia di coronavirus. Proprio per questo motivo, già strabiliante di per sé, l'attore potrebbe essere pagato una cifra astronomica per Spider-Man 4.

Come riportato da un articolo di Variety, Tom Holland potrebbe rivedere il suo brand e la sua spendibilità in quanto attore in grado di far fruttare parecchi soldi a un film al box-office. SpiderMan No Way Home ha superato il miliardo di dollari di incassi nel mondo, diventando il più grande successo commerciale dell'anno, anno lo ricordiamo ancora segnato dalla pandemia di coronavirus e dalla varie restrizioni dei governi di tutto il mondo. Questo lascia immaginare che il risultato sarebbe stato ancora più grande senza i problemi che dilaniano il mondo al momento.

Tom Holland, prima del suo esordio come Spider-Man in Captain America: Civil War, guadagnava meno di un milione di dollari a film, poi lievitati dai 2 ai 5 milioni di dollari nelle successive apparizioni nel ruolo; a quanto pare allo stato attuale Holland percepirebbe circa 10 milioni di dollari a film ma il risultato sbalorditivo al box-office di No Way Home potrebbe fare lievitare ulteriormente il suo cachet per l'eventuale ritorno nei panni di Peter Parker.

In Spider-Man 4 Holland potrebbe percepire 20 milioni di dollari, fatto che lo renderebbe tra gli attori più pagati a Hollywood in questo momento, specialmente per la sua giovanissima età. Prima di rimettersi al lavoro per Spider-Man 4 però Tom Holland vorrebbe metter su famiglia. Tom Holland ha dichiarato: "Ho passato gli ultimi sei anni della mia vita a concentrarmi esclusivamente sulla mia carriera. Ora voglio prendermi una pausa e concentrarmi sulla creazione di una famiglia e capire cosa voglio fare al di fuori di questo mondo. Amo molto i bambini. Non vedo l'ora di diventare papà".