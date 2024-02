Spider-Man 4: le ultime novità non piaceranno ai fan della trilogia 'Home'

Dopo le recenti indiscrezioni sul futuro di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield per la saga di Spider-Man, in queste ore sono emerse grosse novità in merito a Spider-Man 4, prossimo film del Marvel Cinematic Universe co-prodotto tra Marvel Studios e Sony Pictures.

Stando al famoso insider My time to shine hello, con un invidiabile palmares di scoop esclusivi dimostratisi successivamente accurati, il regista Jon Watts non tornerà per guidare Spider-Man 4: negli ultimi mesi si è parlato più volte della possibilità che l'autore dell'acclamata trilogia 'Home' di Tom Holland, composta da Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, lasciasse definitivamente il franchise per aprire un nuovo capitolo della propria carriera (il suo prossimo film sarà Wolfs, con Brad Pitt e George Clooney), e a stando alle solitamente accurate fonti di My time to shine hello alla fine è proprio quello che succederà.

Ricordiamo che, in precedenza, Jon Watts era stato annunciato come regista di Fantastici 4, il nuovo film dei Marvel Studios, al quale però successivamente rinunciò per 'prendersi una pausa dal mondo dei supereroi'. Spider-Man 4 non ha ancora una data d'uscita, ma nel corso dei prossimi mesi i fan dovrebbero saperne di più sul conto di uno dei progetti più attesi in lavorazione a Hollywood.

Stando alle ultime novità, Kevin Feige e Tom Holland sono fermamente convinti che la strada da seguire per Spider-Man 4 sia quella di un film 'di strada', cosa che secondo i rumor lo legherebbe a Daredevil: Born Again e alla saga di Kingpin 'sindaco di New York'.