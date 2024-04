Spider-Man 4, le ultime novità sul film: quando inizieranno le riprese?

Dopo gli ultimi aggiornamenti sul regista di Spider-Man 4, con Justin Lin forse troppo impegnato per assumere la guida del film, in queste ore sono emerse importanti novità dal dietro le quinte del film Sony Pictures e Marvel Studios.

Secondo il famoso scooper Daniel Richtman, infatti, il piano attuale della Marvel e di Sony è quello di iniziare le riprese di Spider-Man 4 a settembre, un mese che rientrerebbe nelle precedenti indiscrezioni che volevano un inizio di produzione per la stagione autunnale: se tutto andrà come previsto e non ci saranno ulteriori rallenti, in base a questo piano è possibile che Spider-Man 4 arrivi al cinema per nel corso del 2025 dato che - per contestualizzare - in passato le riprese di Spider-Man: Far From Home sono iniziate nel luglio 2018, un anno prima dell'uscita del film nelle sale a luglio 2019.

Ovviamente il problema principale è che ora come ora Spider-Man 4 non ha un regista, per lo meno non pubblicamente: anche Richtman ha ribadito che nessun regista ha ancora firmato per dirigere il film, ma ha anche confermato che il lavoro è stato ufficialmente offerto dai Marvel Studios e da Sony Pictures a diversi nomi. Drew Goddard e Justin Lin sono presumibilmente tra questi, ma la loro disponibilità è incerta a questo punto considerati gli ultimi aggiornamenti (specialmente Goddard, che scriverà e dirigerà Matrix 5 per Warner Bros).

