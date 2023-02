Spider-Man torna nel MCU! Kevin Feige: 'Lo stiamo scrivendo, abbiamo grandi idee'

Nel giorno dell'uscita di Ant Man & The Wasp Quantumania nei cinema italiani, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha avuto modo di commentare il futuro di Spider-Man di Tom Holland all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Feige, sempre restio a condividere troppe informazioni con la stampa, per una volta non ha eluso la domanda di Entertainment Weekly, svelando: "Tutto quello che dirò in proposito è che abbiamo deciso la storia. Abbiamo delle grandi idee, e i nostri sceneggiatori le stanno mettendo nero su bianco proprio in questi giorni." Il produttore non ha rivelato altri dettagli sul futuro di Spider Man, né ha svelato se 'la storia' menzionata sarà sviluppata in un nuovo film da solista o un'apparizione in uno dei film prossimi film degli Avengers: dalle informazioni trapelate in precedenza, comunque, sappiamo che Tom Holland dovrebbe tornare per entrambe le saghe, quella stand-alone di Spider-Man e quella crossover degli Avengers.

L'attore britannico ha indossato l'ultima volta il costume di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home, che è stato un grande successo al botteghino incassando oltre 1,9 miliardi di dollari a livello globale. Il film ha visto l'eroe collaborare con gli Spidey del passato interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield: anche loro, secondo i più accreditati leaker e insider della rete, avranno un ruolo nei prossimi film degli Avengers, che riguarderanno il Multiverso.

Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars usciranno rispettivamente il 2 maggio 2025 e l'1 maggio 2026. Per quanto riguarda la data di uscita di Spider Man 4, invece, in base agli ultimi record è possibile che Sony sia intenzionata a farlo uscire tra in una finestra invernale (la stessa che ha fatto la fortuna di No Way Home) tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, ma non si tratta di informazioni confermate.