Spider-Man 4, a quali altre trame del MCU si collegherà il nuovo film con Tom Holland?

Spider-Man 4 sarà il prossimo film di Tom Holland e Zendaya ambientato nel canone del Marvel Cinematic Universe, e oltre ad aprire la strada per una nuova trilogia dedicata a Peter Parker il progetto si legherà presumibilmente con il resto della Saga del Multiverso.

In particolare, secondo le indiscrezioni Spider-Man 4 sarà legato in qualche modo a Daredevil: Born Again, la nuova serie tv di Disney+ dedicata al Matt Murdock di Charlie Cox: l'attore, come ricorderete, era già apparso nel Marvel Cinematic Universe proprio durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home, ma è opinione comune tra i maggiori insider e scooper del settore che nel prossimo futuro i Marvel Studios intrecceranno ulteriormente le strade di Spider-Man e Daredevil, che nei fumetti Marvel Comics sono storici amici intimi.

Ad oggi non è dato sapere con certezza in che modo Spider-Man 4 e Daredevil: Born Again saranno connesse, ma in base alle voci di corridoio sappiamo che una delle trame dei 18 episodi della prima stagione di Daredevil seguirà Wilson Fisk alias Kingpin mentre tenta di diventare sindaco di New York, presentando un programma politico essenzialmente anti-supereroi (un leitmotiv del Kingpin dei fumetti, e che nel MCU potrebbe trovare seguito in Captain America: Brave New World e Thunderbolts, col presidente Ross di Harrison Ford che avrà la mano pesante nei confronti dei supereroi).

Inoltre, è possibile che Spider-Man 4 sarà collegato anche ad Avengers: The Kang Dynasty, con Peter Parker che - sempre secondo i rumor - avrà un ruolo centrale nel prossimo crossover della Saga del Multiverso.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.