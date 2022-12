Spider-Man 4, tornerà anche Doc Ock? Alfred Molina: 'Non confermo né smentisco'

Spider-Man: No Way Home, che sia piaciuto o meno, ci ha ormai viziati in termini di grandi ritorni: la comparsa di Goblin, Doc Ock, Electro e compagnia ha fatto sì che i fan cominciassero a volerne ancora, così che tutti, a giochi fermi, già si interrogano sulla possibilità che i nostri (si fa per dire) eroi si facciano vivi ancora una volta.

Mentre si parla già di inizio dei lavori su Spider-Man 4, dunque, la domanda comincia a venir posta ai diretti interessati, tra cui, ovviamente, Alfred Molina: la star dello Spider-Man 2 di Sam Raimi, rivista in occasione di No Way Home nei panni del dottor Octavius, sa bene che farebbe la felicità di molti facendo il suo ingresso in pianta più o meno stabile nel Marvel Cinematic Universe.

Molina, comunque, non ha voluto (o potuto) sbottonarsi troppo in tal senso... Anzi, potremmo dire anche per nulla! "Non posso né confermare né smentire" è stata la lapidaria risposta fornita dall'attore a chi gli chiedeva lumi circa le possibilità di un ri-ritorno del suo Doc Ock. Non una chiusura totale, dunque: al momento è decisamente meglio di niente! Nell'attesa di rivedere il nostro Arrampicamuri, intanto, pare ci siano grosse novità nella vita privata di Tom Holland, ormai pronto a fare sul serio con Zendaya.