Spider-Man 4 con Tom Holland uscirà prima o dopo Avengers: The Kang Dynasty?

Spider-Man 4 uscirà prima o dopo Avengers: The Kang Dynasty? A poche ore dalle ultime novità su Avengers 5, che potrebbe includere anche la presenza di Deadpool e Wolverine, sono emersi nuovi aggiornamenti sul quarto capitolo della saga stand-alone con Tom Holland.

Stando a quanto riportato dal famoso insider Daniel Richtman, infatti, nonostante il film sia attualmente ancora in fase di scrittura i Marvel Studios vorrebbero far uscire Spider-Man 4 prima di Avengers 5, che come confermato dal più recente aggiornamento del calendario uscite della Disney ad oggi è previsto per l'1 maggio 2026: in precedenza era stato anticipato che, senza più Iron Man e Captain America e con Thor presumibilmente assente da Avengers: The Kang Dynasty (perché impegnato altrove in vista del ritorno su Avengers: Secret Wars), Spider-Man avrebbe assunto il ruolo di leader del gruppo nel quinto capitolo della saga, o per lo meno avrebbe avuto un ruolo centrale nel contesto della storia.

Ricordiamo che, come per i precedenti capitoli della saga, anche Spider-Man 4 è in sviluppo presso Sony Pictures, con i Marvel Studios in co-produzione: tutto ciò che riguarda il marketing e la distribuzione del film, inclusa la scelta della data d'uscita, passeranno dunque non per la Disney ma per la Sony, quindi sarà richiesta una maggior coordinazione nell'ottica generale della Saga del Multiverso, con il capitolo finale Avengers: Secret Wars previsto per maggio 2027.

Naturalmente vi terremo aggiornati, restate con noi per tutte le prossime novità.