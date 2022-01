Spider-Man 4, Tom Holland indeciso se abbandonare il franchise

Pensavamo di averla scampata dopo il successo di No Way Home, che si trattasse solo di una strategia di marketing. Ma ora Tom Holland è tornato sulle sue vecchie dichiarazioni secondo cui abbandonerà il ruolo dell'Uomo Ragno da Spider-Man 4 in poi. Ecco cosa si muove in Casa Marvel e perché potrebbe non far ben sperare.

Da quando No Way Home ci ha deliziato – piuttosto, fatto esultare di gioia – per il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire nei panni delle loro rispettive incarnazioni dell’amichevole Spidey di quartiere, i loro volti ci hanno ricordato che in un modo o nell’altro siamo affezionati a tutte le sue versioni e non per forza principalmente a quella di Tom Holland, che in questo coronamento della prima trilogia a lui dedicata nell’MCU sembra essere passato relativamente in secondo piano. Tuttavia, con la Marvel intenzionata a mettere il personaggio al centro del suo universo narrativo e dedicargli addirittura una nuova trilogia, immaginarla senza Holland potrebbe essere davvero un brutto colpo.

Da un lato si progetta il sequel dello Spider Man di Andrew Garfield – noi vi abbiamo voluto ricordare 5 motivi per rivalutare The Amazing Spider Man – ma l’eredità dell’MCU è tutt’altra cosa. Mesi prima dell’uscita del terzo film della Home Saga, il suo protagonista aveva iniziato a indorare la pillola, abituandoci all’idea che non l’avremmo più visto nei panni dell’Uomo Ragno per una nuova trilogia. Tuttavia, sia quanto visto su schermo che le entusiastiche dichiarazioni dell’attore sui sequel in lavorazione ci avevano convinto si trattasse solo di una gigantesca operazione di marketing. Ora però, potrebbe essere arrivato il momento di riconsiderare l’eventualità.

Queste le parole di Holland in un’intervista tenuta assieme a Maguire e Garfield: "No Way Home è stato un film molto intenso da realizzare, soprattutto perché ho pensato che poteva essere la mia ultima volta nei panni di Spider-Man, quindi sono stato molto preso dalla commozione e dall'idea di dirgli addio, che tra l’altro è uno dei temi principali del film. So che non vi piacerà, ma la verità è che non so se tornerò. Una parte di me crede che sia ora di saltare da un palazzo e volare verso il tramonto dopo aver passato il testimone al prossimo ragazzino fortunato. L’altra parte, invece, avrà bisogno di una nuova casa e di altri soldi! So di amare il personaggio e so di non essere pronto a dirgli addio. Ma allo stesso tempo so che, se dovessero dirmi che è giunta l'ora di salutarci, lo farò con grande orgoglio e con la consapevolezza di aver raggiunto tutto ciò che volevo con Spider-Man”.

Ad accrescere le preoccupazioni la possibile entrata in scena, a fianco di Kingpin in Spider Man 4, di una nuova incarnazione dell’eroe: il Miles Morales forse interpretato da Jaden Smith. È infatti confermato che l’attore e figlio di Will Smith ha tenuto alcuni colloqui con Marvel. E mentre diversi, attendibili insider giurano che sarà per il ruolo di Morales, lo stesso Jaden ha condiviso a mezzo social una foto con la maschera di Spidey scrivendo: “Mentre cerco di dondolarmi un po’”. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!