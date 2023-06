Spider-Man 4, Tom Holland sul nuovo film MCU: 'Ecco a che punto sono i lavori'

Secondo le ultime indiscrezioni Spider-Man 4 del MCU uscirà ad agosto 2025, ma in attesa di annunci ufficiali da parte di Sony Pictures e dei Marvel Studios il protagonista Tom Holland ha avuto modo di rivelare qualche dettaglio sulla produzione.

Parlando ai microfoni di Variety in vista dell'uscita della nuova serie Apple TV+ The Crowded Room, l'attore si è sostanzialmente allineato alle recenti dichiarazioni della produttrice Amy Pascal sullo stato dei lavori di Spider-Man 4, attualmente in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori. Tom Holland ha espresso solidarietà per la causa della WGA, discutendo anche di 'numerosi incontri' già avvenuti tra i creatori del film prima che lo sciopero iniziasse. "Non posso parlarne, ma posso dire che abbiamo avuto molto incontri" ha detto Tom Holland. "Poi però abbiamo messo in pausa tutto in segno di solidarietà verso gli sceneggiatori. Ci sono state diverse conversazioni, ma a questo punto siamo nelle fasi molto, molto iniziali."

A febbraio scorso, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, co-produttore dei film di Spider-Man realizzati dalla Sony nel contesto del Marvel Cinematic Universe, aveva anticipato che Spider-Man 4 era in fase di sceneggiatura, e che il team creativo aveva 'grandi idee' per il nuovo progetto: il film, lo ricordiamo, dovrebbe dare il via ad una nuova trilogia di Peter Parker nel MCU che, esattamente come la precedente saga 'Home', sarà connessa alle prossime avventure degli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Addirittura, secondo le indiscrezioni, Spider-Man dovrebbe avere un ruolo centrale in The Kang Dynasty, il primo film della saga da Avengers: Endgame del 2019.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.