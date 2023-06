Spider-Man 4, Tom Holland entusiasta della sceneggiatura: ecco le sue parole

Dopo aver guardato indietro per svelare il suo film preferito della saga di Spider-Man, l'attore britannico Tom Holland ha dato anche un'occhiata al futuro anticipando qualche dettaglio sullo stato dei lavori di Spider-Man 4, attesissimo prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Durante un'intervista con Inverse per la promozione della sua nuova serie tv The Crowded Room, disponibile su Apple TV+, l'argomento di Spider-Man 4 è ovviamente venuto fuori e l'interprete di Peter Parker dell'MCU dei Marvel Studios non ha avuto che parole entusiasmanti da offrire riguardo alla storia del film. La star ha notato che la storia del sequel di Spider-Man: No Way Home "ha davvero un bell'aspetto" e che ci sono "alcune cose in corso" di cui è "molto entusiasta". “Se si realizzerà o meno, chi lo sa? Ma in questo momento sembra molto buono, e dovremo solo aspettare e vedere."

Yahoo ha provato il colpaccio chiedendo a Tom Holland di parlare più approfonditamente di Spider-Man 4, ma l'attore ha fatto appello al quinto emendamento: "Mi appello al quinto, perché non sono assolutamente pronto per parlarne!".

Ricordiamo che secondo un leak delle scorse settimane Spider-Man 4 dovrebbe uscire ad agosto 2025, ancora una volta co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures. Al momento, non si ha alcuna informazione sulla trama del film ma precedenti rapporti hanno suggerito che Spider-Man avrà un ruolo centrale in Avengers: The Kang Dynasty, previsto per il 2 maggio 2025.