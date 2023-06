Spider-Man 4, Tom Holland assicura: 'Abbiamo una buona idea'

Visto l'incredibile successo ottenuto dal terzo capitolo del franchise con protagonista Tom Holland, anche grazie all'originale utilizzo di alcune vecchie conoscenze (e vari Peter Parker), è del tutto inevitabile che tutti gli occhi siano puntati ad un futuro Spider-Man 4.

L'amichevole ragno di quartiere dell'MCU, Tom Holland, ha aggiornato di recente sullo stato dei lavori riguardanti il prossimo film sull'arrampica muri, che attualmente sono ancora nella fase relative alle prime riunioni con la produzione.

In occasione della nuova miniserie che lo vede coinvolto, The Crowded Room, l'attore ne ha infatti parlato con The Hollywood Reporter, affermando che ha già partecipato ad alcune riunioni per parlare di Spider-Man 4, insieme a Kevin Feige ed Amy Pascal:

"Eravamo io, Amy, Kevin Feige, Rachel O'Connor, ed altri dirigenti della Marvel", dice. "Questi primi incontri sono più che altro un modo per mettere insieme delle idee, partendo dalla domanda principale 'Perché farne un altro?' Ma sono davvero felice della risposta che ci siamo dati".

L'attore ha poi continuato: "Ma sono anche un po' in pensiero. Sapete realizzare il quarto capitolo di una saga non è sempre visto come una buona idea, ma credo che ciò che abbiamo fatto con No Way Home sia la prova che di fantasia ce n'è parecchia, quindi ho fiducia nel futuro".

In attesa di saperne di più, voi sapete qual è il film preferito di Tom Holland nell'MCU? Nel frattempo, alcuni fan immaginano Kraven e La Gatta Nera in Spider-Man 4.