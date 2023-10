Spider-Man 4 con Tom Holland: 5 villain storici che i fan vogliono nel MCU

Spider-Man: No Way Home ha chiuso perfettamente un arco narrativo dell'Uomo Ragno con protagonista Tom Holland, che ha interpretato il personaggio nel Marvel Cinematic Universe fino all'incontro con le due altre versioni interpretate da Andrew Garfield e Tobey Maguire. E Spider-Man 4 si farà ancora prossimamente?

Prima dello sciopero di attori e sceneggiatori il progetto era in cantiere, con Peter Parker (Holland) pronto a collaborare con Daredevil (Charlie Cox) per affrontare Kingpin (Vincent D'Onofrio). Tuttavia, i piani potrebbero essere cambiati.

Soprattutto dopo la scelta di ricalibrare Daredevil: Born Again, la nuova serie con protagonista Matt Murdock, che tornerà dopo una fase nella quale verranno cambiati diversi dettagli nello show per renderlo maggiormente vicino a ciò che Marvel aveva in mente.



Ma quali sono i 5 villain che i fan vorrebbero vedere in Spider-Man 4, indicati in questi mesi sul web? Senza dubbio Hobgoblin, una versione evoluta di Green Goblin, uno degli acerrimi rivali di Parker. Un altro villain dal grande fascino per i fan è Scorpion, soprattutto dopo la sua apparizione in Homecoming, nonostante non sia noto quanto Green Goblin e Doc Ock. Impossibile non includere Sciacallo, un altro rivale agguerrito di Spider-Man, con Miles Warren che inizialmente potrebbe presentarsi come un alleato di Peter Parker.



Forse sulla carta sono cattivi secondari ma Spider-Slayers (Ammazzaragni) potrebbero rivelarsi pericoli non da poco per l'Uomo Ragno, progettati proprio per eliminare il protagonista dal professor Spencer Smythe. Infine, il vampiro Morlun, uno dei personaggi meno conosciuti al grande pubblico ma sicuramente dall'indubbio fascino per una versione cinematografica che possa rappresentare una buona nemesi per Spider-Man.



Nel frattempo, Spider-Man: No Way Home arriva gratis su Amazon Prime Video.