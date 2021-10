Spider-Man 4 con Tobey Maguire trend Twitter: i fan convinti che Sony lo abbia annunciato

Nelle scorse ore sono state pubblicate due nuove foto di Spiderman No Way Home, eppure chi fra voi frequenta il social network Twitter potrebbe aver notato che Spiderman 4 con Tobey Maguire è finito prepotentemente in tendenza.

Questo perché una forte frangia dei fan della Marvel pensa che Spider-Man 4 sia uno dei film misteriosi cinecomic annunciati da Sony nelle scorse ore, identificati solamente come film legati all'universo di Spider-Man: al momento non si hanno dettagli sui due progetti segreti, fatta eccezione per le date d'uscita, fissate per il 23 giugno 2023 e per il 6 ottobre 2023.

L'annuncio ha sicuramente scatenato qualche clamore nel fandom di Spider-Man, considerato che mancano solo sei settimane all'uscita di Spider-Man: No Way Home e l'attesa spasmodica è pari solo alle aspettative: lo stesso regista Jon Watts ha paragonato No Way Home ad Avengers Endgame in queste ore, facendo eco ad alcune recenti dichiarazioni di Tom Holland secondo cui No Way Home sarà la fine della trilogia Homecoming. Come pensate che si muoverà la Sony Pictures dopo l'uscita del terzo capitolo della saga stand-alone del MCU? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema dal 17 dicembre prossimo. Nel cast, oltre a Tom Holland e Zendaya, confermati anche Marisa Tomei, Jon Favreau e soprattutto Alfred Molina e Jamie Foxx, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Doctor Octopus ed Elettro dalle precedenti saghe cinematografiche di Spider-Man. Tra i rumor sugli altri presenti, spiccano i nomi di Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst e Willem Dafoe.