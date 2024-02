Spider-Man 4 di Tobey Maguire è realtà, grazie al video con i veri storyboard originali

Spider-Man 4 di Sam Raimi con Tobey Maguire è il Santo Graal dei fan della Marvel, il primo capitolo di quella che sarebbe dovuta essere una seconda trilogia dedicata al famoso supereroe prima dell'annuncio del reboot con Andrew Garfield, e in questi giorni il film è 'tornato in vita' su YouTube.

Come potete vedere nel video disponibile in calce all'articolo, infatti, lo YouTuber YBAM ha creato un video basato sull'animazione di alcuni storyboard ufficiali di Spider-Man 4, col suggestivo filmato che rivela come sarebbe stata una delle scene di combattimento tra Peter Parker e l'Avvoltoio, il nuovo villain della saga che il regista Sam Raimi aveva in programma di rendere il cattivo principale del quarto episodio, con l'attore John Malkovich scelto per interpretarlo.

In occasione del tour stampa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film dei Marvel Studios che ha rappresentato il grande ritorno del regista nel mondo dei supereroi, Sam Raimi aveva dichiarato a proposito di Spider-Man 4: "Avevamo una sceneggiatura anni fa e stavamo lavorando attivamente alla pre-produzione. Il progetto però divenne qualcosa di enorme su cui lo studio mise una scadenza, perché volevano uscire subito con un nuovo film di Spider-Man, e io non volevo affrettare le cose tanto per farle: avevo sbagliato con Spider-Man 3, e la mia intenzione era di ripagare il pubblico facendo di Spider-Man 4 il miglior Spider-Man di tutti i tempi. Ma non riuscii a completare i lavori in tempi, quindi dissi alla Sony: 'Sentite, forse è meglio se andate avanti con i vostri piani, perché non voglio deludere il pubblico'."

Secondo quanto riportato, il budget di Spider-Man 4 sarebbe stato simile a quello di Avatar 2.