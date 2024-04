Spider-Man 4 di Tobey Maguire, Kirsten Dunst: 'Non credo che ne abbiamo bisogno'

Spider-Man 4 di Sam Raimi e Tobey Maguire è il sogno di molti fan della Marvel, che chissà magari un giorno potrebbe anche avversarsi, ma l'attrice di Mary Jane Watson Kirsten Dunst sembra non condividere lo stesso entusiasmo dei fan di fronte a questa eventualità.

Da quando Tobey Maguire ha fatto il suo ritorno nei panni di Peter Parker/Spider-Man in Spider-Man: No Way Home del 2021, hanno cominciato a circolare voci sui piani dello studio di rivisitare il suo franchise originale di Spider-Man. Ora, parlando con IndieWire, Kirsten Dunst ha condiviso i suoi pensieri riguardo alle speculazioni su Spider-Man 4, rivelando che non riesce davvero ad immaginare come potrebbe funzionare oggi quel progetto:

"Non penso che ne abbiamo bisogno. Non lo so. È stato tanto tempo fa", ha detto l'attrice, interprete di Mary Jane in tutti e tre i capitoli originali della saga. "Non so proprio come sarebbero i personaggi oggi, a che punto delle loro vite sarebbero, quale potrebbe essere sarebbe la storia del film. Non lo so. Sembra che... non lo so! Immagino che potrebbe dipendere dalla qualità della sceneggiatura, ma anche in quel caso vorrebbe dire rimettersi in gioco con film di vent'anni fa. Magari sarebbe meglio lasciare le cose come sono, visto il livello raggiunto: capisci cosa intendo?"

I commenti di Kirsten Dunst arrivano a pochi giorni dalle dichiarazioni di Sam Raimi, che ha recentemente parlato dei rumor su Spider-Man 4 confermando di essere interessato a riportare in vita il progetto qualora Sony e Marvel volessero procedere.

