Spider-Man 4 con Tobey Maguire si farà davvero? Il nuovo rumor spiegato bene

E' un grande momento per essere fan di Spider-Man: dopo il successo del film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse e con Spider-Man 4 con Tom Holland in lavorazione, gli appassionati attendono con ansia ogni novità relativa al famoso supereroe.

In queste ore, a questo proposito, si è tornati a parlare del chiacchierato Spider-Man 4 di Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire, nuovo capitolo della trilogia originale realizzata da Sony Pictures: il film, previsto originariamente già nel 2007 ma poi cancellato in favore del reboot di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, era tornato in auge a ridosso dell'uscita di Spider-Man: No Way Home, ma adesso ha riconquistato i titoli dei siti specializzati grazie ad alcune interessanti dichiarazioni dell'attore Thomas Hayden Church.

L'interprete di Uomo Sabbia, che ha vestito i panni del villain sia in Spider-Man 3 di Sam Raimi che in Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, ha infatti rivelato di aver sentito che Sony starebbe preparando lo Spider-Man 4 di Sam Raimi, con l'obiettivo di riportare Tobey Maguire nuovamente nel ruolo di Peter Parker. L'attore purtroppo non ha offerto ulteriori dettagli in merito, ma le sue dichiarazioni sono ovviamente bastate per riaccendere le speranze dei fan. Al momento, tuttavia, va precisato che non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Sony Pictures, né da parte dei diretti interessati Sam Raimi e Tobey Maguire.

Ricordiamo comunque che il futuro di Tobey Maguire come Spider-Man potrebbe essere assicurato: secondo il noto e affidabilissimo scooper My time to shine hello, infatti, Tobey Maguire riprenderà il ruolo di Spider-Man in Avengers: Secret Wars, il capitolo conclusivo della maxi Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe in arrivo a maggio 2027.