Spider-Man 4, Thomas Hayden Church fa sognare i fan: 'Ho sentito dei rumor su Sam Raimi'

Il fatto che una trilogia come quella dello Spider-Man di Sam Raimi si sia conclusa con il film meno apprezzato dai fan è un crimine al quale bisognerà prima o poi rimediare: i fan sperano da anni che il regista decida di tornare a dar vita al suo Peter Parker, e secondo uno dei suoi protagonisti quel momento potrebbe non essere così lontano.

Non solo Tobey Maguire sarebbe pronto a tornare nei panni di Spider-Man per un quarto capitolo della saga, infatti, ma lo stesso Sam Raimi starebbe cominciando a lavorare alla cosa secondo Thomas Hayden Church: occhio, però, perché al momento si tratta solo di rumor le cui fonti non sono state chiarite dall'attore.

"Ci sono sempre un certo tipo di... Ci sono dei rumor che ho sentito... Secondo cui Sam Raimi starebbe preparando un nuovo Spider-Man con Tobey Maguire, e se questo dovesse accadere probabilmente fare partire una campagna per propormi almeno per un cameo" sono state le parole dell'attore visto nei panni dell'Uomo Sabbia in Spider-Man 3 e Spider-Man: No Way Home.

Cosa ne dite? Pensate che i tempi siano maturi perché Raimi torni sul luogo del delitto? Diteci la vostra nei commenti! Anche J.K. Simmons, intanto, si è detto prontissimo a vestire ancora i panni di J.J. Jameson se Sam Raimi dovesse chiederglielo.