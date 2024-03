Spider-Man 4, Thomas Haden Church vuole essere di nuovo Sandman! Ma solo per Sam Raimi

Molti attori desiderano ritornare in un eventuale quarto capitolo di Spider-man diretto da Sam Raimi, e tra questi c’è anche Thomas Haden Church.

Oltre ai 5 motivi per cui Spider-Man 4 con Tobey Maguire potrebbe essere una buona idea, potremmo aggiungere un eventuale ritorno di Thomas Haden Church nei panni dell’Uomo Sabbia. L’attore si è dichiarato molto a favore dell’idea:

“A proposito di Sandman, si è detto che potrebbero chiedermi di fare un altro Spider-Man, e io lo farei domani. Non mi hanno mai chiesto di apparire in un altro film, un altro film Marvel. Ma, sapete, credo che Sam farà un altro Spider-Man con Tobey Maguire, ed è quello che... avevano un'opzione per me per un eventuale Spider-Man 4. Avevano un'opzione su di me per tornare. Quindi, se dovesse accadere, sarebbe fantastico. Sto diventando un po' vecchio.”

Ci sarà mai un nuovo film di Spider-Man con Tobey Maguire? Lo stesso Sam Raimi si era espresso in precedenza su un eventuale nuovo film di Spider-Man diretto da lui: “Dopo aver realizzato Doctor Strange mi sono reso conto che tutto è possibile, davvero tutto nell'universo Marvel, qualsiasi team-up. Amo Tobey. Amo Kirsten Dunst. Penso che tutto sia possibile. Non ho davvero una storia o un piano. Non so se la Marvel sarebbe interessata a questo in questo momento. Non so quale sia il loro pensiero al riguardo. Non l'ho ancora fatto. Ma sembra una cosa bellissima. Anche se non fosse un film su Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey, in un ruolo diverso".