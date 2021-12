Spider-Man 4: questa teoria sul film vi farà venire voglia di poterlo vedere subito!

I primi dettagli di Spiderman 4 parlano di un'opera più piccola di No Way Home ma se possibile ancora più emozionante, e mentre la trama è ovviamente avvolta dal mistero un appassionato fan dei fumetti Marvel ha pubblicato una teoria alquanto interessante su cosa potrebbe raccontare il film.

La teoria, che potete trovare nella sua interezza in calce all'articolo, immagina che il prossimo villain del film sarà Scorpion, un personaggio introdotto in Spider-Man: Homecoming e visto l'ultima volta nella scena post-credit di quel film. Secondo questo utente di Reddit, con chiare conoscenze dei fumetti originali di Spider-Man, l'origine di Scorpion negli albi Marvel è un programma finanziato da J Jonah Jameson che utilizza un siero di potenziamento umano e una tuta dotata di una "coda di scorpione" al fine di creare il perfetto guerriero per dare la caccia e sconfiggere Spider-Man. Tuttavia, l'MCU cambia spesso le carte in tavole, e la teoria si sviluppa proprio da questo modus operandi dei Marvel Studios.

In base a quanto immaginato dall'utente, Scorpion sarà creato da Avvoltoio o meglio ancora dal "ragazzo sulla sedia" dell'Avvoltoio, il Riparatore. In Homecoming è stato stabilito che la gang dell'Avvoltoio utilizzava gli scarti delle battaglie degli Avengers per creare la propria tecnologia e le proprie armi, e alla fine di Spider-Man No Way Home, Green Goblin ha tagliato uno dei tentacoli di Doc Ock. In base alla teoria, il Riparatore lo troverà e lo modificherà per farne una 'coda di Scorpione' da consegnare a Mac Gargan (interpretato da Michael Mando).

Ma non finisce qui: il siero di potenziamento umano dei fumetti, che dona a Mac Gargan la sua superforza, nel MCU potrebbe essere sostituito dal pezzo del simbionte Venom che Eddie Brock (Tom Hardy) si è lasciato indietro nella scena post-credit di No Way Home. Questo passaggio tra l'altro sarebbe in parte fedele ai fumetti, dato che nelle pagine della Marvel Mac Gargan stato un famoso ospite di Venom, e i Marvel Studios potrebbero unire le due cose piuttosto che presentare una terza versione di Eddie Brock (dopo Topher Grace e Tom Hardy, che nel frattempo continuerà presumibilmente la sua avventura nell'universo cinematografico della Sony).

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, un'altra popolare teoria immagina Venom incontrarsi con lo Spiderman di Andrew Garfield nei prossimi film Sony.