Spider-Man 4, Sydney Sweeney sarà Gatta Nera? Perché i fan ne sono convinti

Sydney Sweeney sarà Gatta Nera in Spider-Man 4 con Tom Holland? In queste ore sono emerse nuove potenziali indiscrezioni sull'atteso film Sony-Marvel Studios, cerchiamo di fare il punto della situazione.

Come forse saprete, la scorsa settimana il noto leaker Holy Field News aveva anticipato l'esordio di Gatta Nera in Spider-Man del MCU, notizia che già di per sé aveva contribuito ad aumentare l'hype dei fan di Spider-Man nei confronti del prossimo capitolo della saga cinematografica con Tom Holland: non c'è nulla di confermato, per il momento, ma lo scooper ha parlato di 'un nuovo interesse sentimentale per Peter Parker' pochi giorni dopo che un pezzo di Variety aveva anticipato un possibile 'ruolo minore' di Zendaya in Spider-Man 4; inoltre i libri di storia ci dicono che Gatta Nera avrebbe dovuto fare il suo esordio sul grande schermo nel mitologico Spider-Man 4 di Sam Raimi con Tobey Maguire, e la sua inclusione in Spider-Man 4 del MCU sarebbe una sorta di chiusura del cerchio per il personaggio.

Come se non bastasse, il celeberrimo insider My time to shine hello in questi giorni ha dichiarato che 'Sydney Sweeney sta arrivando', presumibilmente in riferimento al Marvel Cinematic Universe...o almeno di questo si sono convinti i fan sui social: unendo i puntini, questi indizi ci portano ad una Gatta nera interpretata da Sydney Sweeney? La stessa attrice nei giorni scorsi ha rivelato di essere in ottimi rapporti con Sony Pictures e di non avere rimpianti per il flop di Madame Web, che in realtà le ha fornito diversi contatti importanti a Hollywood...

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.

