Spider-Man 4, già svelato uno dei villain del film? È una vecchia conoscenza del MCU

Mentre i Marvel Studios rivelavano il nome ufficiale della prima trilogia di Spider-Man nel MCU, sul web emergevano nuove indiscrezioni su quello che dovrebbe rappresentare il primo capitolo di una seconda trilogia dedicata al Peter Parker di Tom Holland, ovvero l'attesissimo Spider-Man 4.

In queste ore, infatti, il noto insider My time to shine hello ha rivelato che Scorpion di Michael Mando farà il suo atteso ritorno nel MCU e con Spider-Man 4 all'orizzonte è implicito che il post del famoso scooper faccia riferimento ad un possibile ruolo per il personaggio nel prossimo film della saga: come ricorderete, infatti, Spider-Man e Scorpion hanno un conto in sospeso nel MCU, e l'ultima volta che i fan hanno visto la star di Better Call Saul nella saga è stata proprio nella scena post-credit di Spider-Man: Homecoming, quando Scorpion, chiuso in prigione dopo gli eventi del film, prometteva di uscire a vendicarsi del supereroe.

Sono passati sei anni dall'uscita di quel film e il Marvel Cinematic Universe nel frattempo ha chiuso la Saga dell'Infinito per addentrarsi nella Saga del Multiverso: secondo una popolare teoria, Scorpion diventerà Venom in Spider-Man 4 'approfittando' del pezzetto di simbionte del Venom dell'universo Sony rimasto accidentalmente nel MCU dopo la scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, portando sul grande schermo una nota versione dello Scorpione dei fumetti Marvel. Le cose andranno davvero così? Staremo a vedere.

Al momento Spider-Man 4 non ha ancora una data d'uscita, restate con noi per tutte le prossime novità.