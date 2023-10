Spider-Man 4, svelato il budget del film di Sam Raimi: sarebbe costato quanto Avatar 2

Grazie al nuovo libro MCU: The Reign of Marvel Studios, è stato rivelato il budget di produzione di Spider-Man 4, il famigerato film di Sam Raimi con Tobey Maguire che Sony Pictures aveva annunciato come sequel della trilogia originale di Spider-Man.

Nel volume della giornalista Joanna Robinson, non autorizzato dalla Disney ma pieno zeppo di interviste ufficiali rilasciate da tutta una serie di personalità centrali della saga Marvel al cinema, veniamo infatti a sapere che Spider-Man 4 sarebbe costato alla Sony la bellezza di 400 milioni di dollari: non è chiaro se questo budget avrebbe incluso tutti e tre i film della seconda trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, ma la cifra è senza dubbio impressionante ed equivale all'incirca al budget di Avatar: La via dell'acqua di James Cameron (le cui spese infatti comprendono anche la lavorazione di Avatar 3). Se fosse andato in porto, il progetto avrebbe certamente conquistato un posto nella classifica dei film più costosi della storia del cinema.

Ricordiamo che, dalle successive ricostruzioni, Spider-Man 4 avrebbe introdotto l'Avvoltoio, un personaggio molto amato da Sam Raimi che in origine era stato previsto per Spider-Man 3 al posto di Venom, poi scelto per via delle pressioni della Sony. Previsto originariamente per il 6 maggio 2011, il film avrebbe totalmente stravolto le origini del villain, che nel RaimiVerse sarebbe stato il padre di Felicia Hardy, alias la Gatta Nera: per i due ruoli Sam Raimi aveva pensato all'attore John Malkovich e all'attrice Anne Hathaway (che, ironicamente, qualche anno dopo avrebbe interpretato Catwoman per Christopher Nolan ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno). La storia, senza più Mary Jane, avrebbe raccontato il nuovo legame romantico tra Spider-Man e la Gatta Nera, ovviamente complicato dal padre di lei...

Ricordiamo che Tobey Maguire dovrebbe tornare in Avengers: Secret Wars, un film che secondo le indiscrezioni concluderà le storie di tutti i personaggi storici della Marvel pre-MCU.