Spider-Man 4: svelati trama, regista, riprese e il ritorno di Zendaya?

Dopo ultime novità su Miles Morales, in queste ore sono emerse nuove anticipazioni sull'attesissimo Spider-Man 4 dei Marvel Studios, cinecomic co-prodotto con Sony Pictures che vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno.

Stando all'insider Alex Perez, la trama ruoterà intorno alla decisione di Peter Parker di 'sacrificare' la propria vita privata per permettere a Spider-Man di emergere: ora che il mondo non ricorda più nulla di lui, il giovane supereroe dedicherà tutto sé stesso alla causa del proteggere gli altri, rinunciando alla sua esistenza quotidiana. Questa sottotrama, importante per lo sviluppo del personaggio, è stata paragonata a quella del Bruce Wayne di Robert Pattinson in The Batman.

Allo stesso tempo, il noto scooper Jeff Sneider ha rivelato che le riprese del film dovrebbero partire il prossimo autunno, tra settembre e ottobre, con Justin Lin in lizza per dirigere Spider-Man 4: il regista, che viene da diversi titoli della saga di Fast & Furious, sarebbe tra le prime scelte per guidare il nuovo episodio della saga. Per quanto riguarda il cast, sempre secondo Sneider Zendaya tornerà in Spider-Man 4 nel ruolo di MJ: stando alle fonti dello scooper, il recente rinvio di Euphoria 3 è anche legato agli impegni che l'attrice avrebbe firmato con Sony/Marvel Studios.

Vi terremo aggiornati: Spider-Man 4, lo ricordiamo, al momento non ha ancora una data d'uscita.

I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti oggi su