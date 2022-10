Spider-Man 4, una star del MCU avverte: 'Non è detto che ci sarò nel prossimo film'

I fan del Marvel Cinematic Universe stanno ancora aspettando novità sulla prossima trilogia di Spiderman con Tom Holland, ma in queste ore una star del franchise ha avvertito i fan ricordando che potrebbe essere assente dai nuovi film.

Stiamo parlando di Jacob Batalon, interprete del fedele miglior amico di Peter Parker, Ned, apparso in precedenza in tutti i film della saga di Spider-Man nel MCU (Homecoming, Far From Home e No Way Home) e anche nei crossover Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. In un'intervista a Collider, l'attore ha riflettuto sul finale di Spider-Man: No Way Home, che ha visto il mondo dimenticare chi sia Peter Parker (e per estensione l'identità segreta di Spider-Man) grazie ad un incantesimo del Doctor Strange. Ovviamente anche Ned ha dimenticato chi sia Peter, di conseguenza per l'attore non è detto che il personaggio sarà presente nel prossimo film della saga.

"Nessuno si aspettava un tale cliffhanger, non parlo solo dei fan ma anche di noi del cast" ha detto Jacob Batalon. "Direi che è un finale molto toccante per la nostra trilogia di film. Il bello è che mette un grosso punto esclamativo sul futuro di Spider-Man, ma chissà forse in quel futuro non ci sarò. Penso comunque che sia una cosa grandiosa. Non ne so niente, di solito quando un film è in lavorazione gli attori sono le ultime persone a saperlo."

Ricordiamo che né la Sony né tanto meno i Marvel Studios si sono pronunciati ufficialmente su una prossima trilogia di Spiderman, che comunque secondo le indiscrezioni dovrebbe riunire Tom Holland e Zendaya al regista Jon Watts. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.