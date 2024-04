Spider-Man 4, la star dei film di Raimi vuole essere Lizard nell'MCU!

Gli ultimi aggiornamenti su Spider-Man 4 fanno dormire sogni più sereni ai fan: se la sceneggiatura è in lavorazione, possiamo aspettarci altri ritorni dal passato?

In Spider-Man: No Way Home l'universo di Sam Raimi e l'MCU si sono fusi promuovendo il ritorno di volti iconici legati all'uomo ragno: dal Dottor Octopus di Alfred Molina a Goblin di Willem Dafoe passando per Peter Parker di Tobey Maguire: che ci sia spazio anche per Curt Connors/Lizard?

Dylan Baker sembra non vedere l'ora di tornare nei panni del mostro lucertola:"Se mi chiamassero per Spider-Man 4 andrei tra un minuto a New York. Assolutamente - ha confermato l'attore a Comicbookmovie - Sam Raimi ha anche realizzato il film The Simple Plan, in cui recitava mia moglie, Becky Ann Baker. È un regista che può fare tante cose diverse. Drag Me To Hell, Evil Dead, la trilogia di Spider-Man... è semplicemente fantastico. Poi va a Oz e ovunque - ha ribadito Dylan Baker - qualunque cosa Sam volesse, andrei lì".

Baker ha interpretato lo scienziato in Spider-Man 2 e Spider-Man 3 di Sam Raimi, pronto a trasformarsi nella lucertola gigante anche in Spider-Man 4, pellicola mai realizzata su cui però i fan non hanno mai smesso di sognare. Lo stesso Raimi non sembra aver abbandonato il "suo" Spider-Man 4 che potrebbe ancora avere una possibilità con Tobey Maguire.

