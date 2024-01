Spider-Man 4: Sony vuole anche Andrew Garfield e Tobey Maguire ma Kevin Feige dice no

I rumor su Spider-Man 4 continuano, e nelle ultime ore il famoso insider Daniel Richtman ha rivelato che dietro le quinte del film ci sarebbero due punti di vista contrastanti circa la strada da intraprendere.

Stando allo scooper, infatti, pare che Sony sia intenzionata ad includere Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man 4, ovviamente per cavalcare l'onda dell'incredibile successo ottenuto nel 2021 con Spider-Man: No Way Home, blockbuster in grado di spingersi fino ad un incasso globale di 1,9 miliardi di dollari quando ancora i cinema erano in difficoltà a causa della pandemia (e senza un'uscita in Cina); tuttavia, a remare contro questa idea sarebbero proprio Kevin Feige e Tom Holland: la trama del film, che dovrebbe rappresentare un crossover tra i supereroi di New York per sconfiggere Kingpin, non richiederebbe infatti elementi del Multiverso, che invece il presidente dei Marvel Studios preferirebbe rimandare ai prossimi appuntamenti (come saprete, ci si aspetta che Andrew Garfield e Tobey Maguire abbiano un ruolo importante in Avengers: Secret Wars).

Se questi attriti venissero confermati, non sarebbe comunque la prima volta per Sony e Marvel Studios: già in passato, infatti, le due case di produzione si erano 'scontrate' riguardo a Spider-Man, ad esempio durante la campagna promozionale di No Way Home (con Sony desiderosa di mostrare Tobey Maguire e Andrew Garfield già nel trailer e Kevin Feige fortemente contrario).

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi: voi da che parte state? Ditecelo nei commenti.