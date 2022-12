Spider-Man 4 è in lavorazione! Ma arriverà al momento giusto...

Il 2022 per la Sony Pictures, dal punto di vista del franchise di Spider-Man, si è 'trascinato' sul box office di No Way Home, ha cavalcato l'insuccesso 'virale' di Morbius e ha portato grosse novità per Madame Web e Across the Spider-Verse: ma per quanto riguarda Spider-Man 4 con Tom Holland?

In una nuova intervista con l'Hollywood Reporter, Tom Rothman della Sony Pictures ha finalmente avuto la possibilità di commentare lo status del prossimo capitolo della saga di Peter Parker legata al Marvel Cinematic Universe, e dopo indiscrezioni contrastanti ha assicurato che il film è in lavorazione: "Puoi scommetterci", ha confermato, restando però vago sulle tempistiche. "Quando i fan avranno novità al riguardo? Non lo so. Il vino va servito al momento giusto...".

Secondo le indiscrezioni delle scorse settimane, Tom Holland ha un nuovo contratto per interpretare Spiderman all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma queste voci di corridoio non sono state ancora confermate da fonti ufficiali come Sony Pictures o il diretto interessato. L'unica cosa che i fan conoscono bene è il calendario uscite dei Marvel Studios e i piani per i prossimi capitoli della Saga del Multiverso, che tra qualche settimana entrerà nel vivo con Ant-Man & The Wasp: Quantumania, il primo appuntamento della Fase 5 che rappresenterà anche il grande esordio del nuovo villain Kang il Conquistatore.

Ci sarà modo di rivedere Peter Parker prima dei prossimi film crossover degli Avengers? Stando alle indiscrezioni si, perché Spiderman 4 dovrebbe uscire a luglio 2024 e quindi prima di Avengers: The Kang Dynasty, ma i piani della Sony rimangono avvolti nel mistero: restate sintonizzati!