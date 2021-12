Spider-Man 4 Sony e Marvel già al lavoro, Kevin Feige: 'iniziato a sviluppare la storia'

Il successo di Spider-Man: No Way Home è ancora fresco ma Marvel e Sony pensano già al grande futuro di Peter Parker. Tom Holland infatti dovrebbe tornare con un’altra trilogia di Spider-Man che è già stata confermata dalla produttrice Amy Pascal.

Ora nessuno conosce l’identità di Parker, il supereroe ha un nuovo costume ed è completamente solo senza più famiglia e nemmeno un amico. Ma i fan possono stare tranquilli, perché il suo futuro è già in lavorazione, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato al New York Times che il lavoro su un altro film MCU di Spider-Man per Sony con i Marvel Studios è già in fase di sviluppo:



“Amy Pascal e io, Disney e Sony stiamo parlando, sì, stiamo attivamente iniziando a sviluppare la storia, cosa che dico apertamente solo perché non voglio che i fan subiscano alcun trauma da separazione come quello che è successo dopo Far From Home. Questa volta non accadrà”.

La produttrice di Sony Pascal ha quindi fatto riferimento alla fine di No Way Home e ha anticipato le eccitanti possibilità che ci attendono: “Alla fine del film che abbiamo appena realizzato, vedi Spider-Man prendere una decisione epocale, una che non gli hai mai visto prendere prima. È un sacrificio. E questo ci dà molto su cui lavorare per il prossimo film".



Date un'occhiata alla nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, che cosa vi aspettate per il futuro di Parker? Fatecelo sapere nei commenti!