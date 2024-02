Spider-Man 4, ci siamo? Tom Holland svela un importante annuncio 'in arrivo oggi'

Dopo le prime foto di Daredevil e Bullseye in costume sul set di Daredevil: Born Again, i fan del Marvel Cinematic Universe nel corso della giornata odierna potrebbero avere un altro motivo per festeggiare, un motivo che 'rischia' di riguardare Spider-Man 4 di Tom Holland.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, nella notte italiana di lunedì l'attore britannico è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per condividere un video di se stesso su un campo da golf: sovrapposta al video c'è una didascalia che informa che domani, vale a dire oggi martedì 6 febbraio, arriverà un "grande annuncio": non ci sono indicazioni sull'argomento che sarà al centro di questo misterioso annuncio, ma chiaramente i fan della Marvel sono immediatamente scattati sull'attenti in vista di un potenziale aggiornamento riguardi Spider-Man 4.

Come sapete, anche a causa degli scioperi di Hollywood, le novità intorno al film sono state pressoché nulle negli ultimi mesi, a parte le tantissime indiscrezioni non ufficiali arrivate dai più noti insider e scooper del web: a proposito di queste indiscrezioni, pochi giorni fa il famoso My time to shine hello aveva anticipato che l'annuncio del regista di Spider-Man 4 è ormai vicino, che sia questa l'informazione che Tom Holland è pronto a condividere?

Staremo a vedere, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.