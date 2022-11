Spider-Man 4, ci siamo? Nuovo contratto per Tom Holland, in cosa consiste?

Mentre Disney e Sony si accapigliano per i diritti di due personaggi di Spiderman, in queste ore alcuni famosi scooper del web hanno tempestato i social network con nuove indiscrezioni sul prossimo contratto di Tom Holland per Spider-Man 4 e le future apparizioni nel Marvel Cinematic Universe.

In un nuovo tweet, Lizzie Hill del famoso portale The Cosmic Circus ha attirato l'attenzione dei follower con una gif di Tom Holland: "Esatto, sono Spider-Man!" recitava il testo, che Hill ha citato in un commento successivo aggiungendo: "Sospetto che Tom Holland stia passando una fantastica giornata oggi!", concludendo la frase con un'emoji ammiccante. Ma a cosa si riferivano esattamente questi due post? Bene, qualche ora dopo un altro tweet di @Culture_Spider ha chiarito: "Il nuovo accordo con Tom Holland è in arrivo", prima di complimentarsi con la Hill per lo scoop: "Lizzie è stata la prima ad arrivare a questo scoop, lo sapete che è una grande".

Dunque Spider-Man 4 e altre avventure future per Spider-Man di Tom Holland potrebbero essere finalmente in lavorazione, con contratti firmati ufficialmente? E quali progetti includerà un accordo del genere? Alex Perez del solito The Cosmic Circus ha fornito qualche dettaglio in più, escludendo Disney Plus dall'equazione: "Mi è stato detto che : se qualcuno vi viene a dire che il suo Spider-Man apparirà su Disney Plus, probabilmente ha informazioni sbagliate".

Il riferimento sembrerebbe essere alle precedenti indiscrezioni circa il fatto che Spiderman 4 sarà collegato a Daredevil Born Again e racconterà una storia che sarà diretta conseguenza dell'avventura di Matt Murdock, sebbene chiaramente la cosa non valga al contrario e Daredevil e Kingpin potranno comunque apparire nel film di Spider-Man. Ricordiamo che Cosmic Circus in precedenza aveva segnalato che Spiderman di Tom Holland avrà un ruolo fondamentale in Avengers Secret Wars.

Naturalmente non si tratta di notizie ufficiali, dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.