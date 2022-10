Spider-Man 4 sarà un sequel di Daredevil Born Again: il rumor che vi toglierà il sonno

Tenetevi forte, ma in queste ore sono emerse alcune indiscrezioni che proprio non vorrete perdervi: secondo quanto riportato da Cosmic Circus, infatti, il prossimo capitolo cinematografico della saga MCU dedicata a Spider-Man sarà collegato a Daredevil: Born Again, l'attesa serie tv con Charlie Cox.

Secondo le fonti del famoso portale, infatti, la prossima avventura standalone del Peter Parker di Tom Holland è il misterioso film Marvel Sony attualmente senza titolo che ha una data d'uscita prenotata per il 12 luglio 2024: ciò collocherebbe Spider-Man 4 verso la fine della Fase 5 e soprattutto dopo gli eventi di Daredevil: Born Again, che invece uscirà nel corso della primavera dello stesso anno (non è stata ancora comunicata una data d'uscita specifica).

Stando alle informazioni ottenute da Cosmic Circus, la storia di Spider-Man 4 sarà molto diversa da quella della trilogia 'Home' e avrà un'ambientazione più 'coi piedi per terra', con Spider-Man che sarà letteralmente un supereroe di quartiere e agirà al livello delle 'strade' per combattere una minaccia più terrestre e meno fantascientifica (a questo punto tornano in mente le parole di Kevin Feige, che qualche mese fa aveva definito Daredevil e Spiderman i nuovi eroi della strada del MCU). In sostanza, per lo scooper Spider-Man 4 sarà un 'sequel' di Daredevil: Born Again e 'gestirà' le conseguenze degli eventi della serie: resta da vedere come e quanto lo spettacolo Disney+ avrà un ruolo nel film in uscita, ma ad ogni modo non sarebbe la prima volta che Tom Holland e Charlie Cox interagiscono nei panni di Peter Parker e Charlie Cox, come mostrato da Spider-Man: No Way Home.

Che la presenza di Matt Murdock nel terzo capitolo della prima trilogia sia stata pensata anche in ottica futura? I Marvel Studios lavorano spesso in questo modo e secondo Cosmic Circus è proprio questo il caso: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!