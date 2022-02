Spider-Man 4: ci sarà uno scontro tra il Peter Parker di Tom Holland e Kingpin?

Nel nostro nuovissimo video pubblicato sul canale Everyeye Plus, cerchiamo di riassumere in poco tempo tutto quello che sappiamo finora sul prossimo Spider-Man 4 che proseguire le avventure del Peter Parker di Tom Holland dopo gli eventi narrati in No Way Home, ultimo film Marvel Studios che ha sconvolto l'esistenza del nostro giovane protagonista.

Stando alle ultime indiscrezioni, sappiamo tramite lo stesso Tom Holland, che sono iniziate le prime discussioni su Spider-Man 4 che continuerà le avventure di Peter Parker e probabilmente darà il via a una nuova trilogia sul suo Spider-Man, che ritroveremo nella sua configurazione tradizionale e con le conseguenze di quanto visto in Spider-Man: No Way Home.

"Abbiamo avuto qualche discussione sul possibile futuro di Spider-Man, ma al momento si tratta solo di qualche chiacchierata. Non sappiamo cosa ci riservi il futuro" sono state le parole con cui Holland ha momentaneamente archiviato la questione. Qualche settimana fa, ricordiamo, la produzione di una nuova trilogia di Spider-Man targata Marvel Cinematic Universe sembrava cosa praticamente certa: produttori e protagonisti hanno però tirato il freno nei giorni successivi e, ad oggi, è difficile pronosticare con certezza quello che sarà il futuro del personaggio.

Intanto, come prime suggestioni, si vocifera che il villain principale potrebbe essere il Kingpin di Vincent D'Onofrio; ricordiamo che Kingpin ha esordito nel MCU nel corso degli episodi di Hawkeye dove gli appassionati della Marvel hanno ritrovato il personaggio già visto nella serie Marvel Netflix su Daredevil.

Proprio D'Onofrio ha ammesso che uno scontro tra SpiderMan e il suo Kingpin sarebbe divertente: "The Punisher, Daredevil e Spider-Man sono quelli a cui il mio personaggio è più legato nelle sue storie a fumetti. Ma ovviamente c'è spazio anche per gli altri. Io posso solo sperare che accada ma, voglio dire, per me assolutamente Spider-Man. Penso che sarebbe davvero divertente"