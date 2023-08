Spider-Man 4: tutto quello che sappiamo sul nuovo film MCU di Tom Holland e Zendaya

Sebbene tecnicamente non sia ancora stato annunciato a livello ufficiale, Spider-Man 4 di Tom Holland è ufficiosamente in lavorazione dietro le quinte dei Marvel Studios, e farà parte della Fase 5 o della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe nel contesto della Saga del Multiverso.

Dopo che gli eventi del precedente film Spider-Man: No Way Home avevano iniziato ad ingranare le trame del Multiverso nella saga Marvel e allo stesso tempo portato a compimento 'la storia di origini' del Peter Parker del MCU, Sony e Disney lanceranno nei prossimi anni una nuova trilogia di Spider-Man con protagonista Tom Holland, che riprenderà il ruolo di Peter Parker anche negli attesi film-crossover Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Tuttavia, al momento della stesura di questo articolo Spider-Man 4 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, sebbene la Sony qualche settimana fa abbia prenotato le date dell'8 novembre 2024 e del 27 giugno 2025 per due nuovi film legati al franchise di Spider-Man: chiaramente bisogna tener presente che in questo periodo Hollywood è totalmente bloccata a causa degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG, ma in base a queste date comunicate ufficialmente c'è una forte probabilità che Spider-Man 4 arrivi nei cinema nel giugno 2025 (o per lo meno questa è la speranza di Sony). Questa data, tra l'altro, asseconderebbe anche le ultime indiscrezioni secondo le quali Spider-Man 4 sarà legato a Daredevil: Born Again (previsto per primavera 2024) e uscirà prima di Avengers: The Kang Dynasty (previsto per maggio 2026)

Per quanto riguarda il team creativo si è parlato di un ritorno di Jon Watts alla regia della nuova trilogia di Spider-Man, con Zendaya che riprenderà il ruolo di MJ: segretissimi, ovviamente, tutti i dettagli sulla sceneggiatura di Spider-Man 4, firmata da Chris McKenna e Erik Sommers: i due autori, già dietro a Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, secondo le indiscrezioni avrebbero consegnato una 'prima bozza di Spider-Man 4. davvero bella' prima dell'inizio degli scioperi.

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.