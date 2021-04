Spider-Man 4: Sam Raimi e Tobey Maguire di nuovo insieme per la saga originale? RUMOR

Mentre cresce l'attesa per Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nelle scorse ore è emerso un rumor potenzialmente bomba che potrebbe rimodellare l'intero futuro dello Spider-Verse.

Giant Freakin Robot (che ha ottenuto qualche scoop in passato) ha segnalato infatti che Sony Pictures avrebbe espresso interesse per il ritorno di Sam Raimi e Tobey Maguire per un potenziale Spider-Man 4, il leggendario quarto capitolo della saga originale mai realizzato all'epoca.

Non è chiaro se ciò significhi che i colloqui siano già iniziati, ma secondo le loro fonti la speranza è che Raimi torni per dirigere un nuovo film di Spider-Man con Maguire (ma non solo) al centro del progetto. Tuttavia, a differenza della serie con Tom Holland, questo ipotetico film sarebbe un'opera a sé stante e farebbe riferimento solo di sfuggita al più grande Marvel Cinematic Universe - nel quale Maguire potrebbe debuttare insieme ad Andrew Garfield.

Come la presenza di uno Spider-Man adulto influenzerebbe il futuro dei piani dei Marvel Studios e di Sony non è chiaro, ma potrebbe aprire le porte per un 'doppio canale' con uno Spider-Man nell'MCU e uno nel SUMC, potenzialmente in vista della resa dei conti con Venom (Tom Hardy), Morbius (Jared Leto) e altri. Anche se non è impossibile credere che Sony voglia espandere ulteriormente il suo Spider-Verse live-action (più probabilmente con l'eventuale debutto nell'MCU di Miles Morales), questa scoop sembrerebbe difficile da digerire, soprattutto visto il modo in cui Raimi e Maguire si sono separati.

Siamo nel campo della speculazione e delle voci di corridoio, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.