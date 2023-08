Spider-Man 4 di Sam Raimi, quando sarebbe dovuto uscire?

Spider-Man 4 è tornato a far sognare i fan di Sam Raimi e Tobey Maguire dopo il successo di Spider-Man: No Way Home e i rumor sul ritorno dell'attore in Avengers: Secret Wars, ma perché il film originale non venne mai realizzato?

Il franchise Sony iniziato con Spider-Man nel 2002 come saprete andò avanti fino al 2007 con l'uscita di Spider-Man 3, dopo il quale la trilogia di Sam Raimi venne archiviata e la saga cinematografica dell'Uomo Ragno riavviata con Marc Webb alla regia e Andrew Garfield nel ruolo del protagonista. Non tutti sanno però che il duo Raimi-Maguire aveva in cantiere una seconda trilogia sequel di Spider-Man che avrebbe continuato a raccontare la storia di Peter Parker dopo gli eventi di Spider-Man 3.

Era il 19 marzo 2009 quando l'account ufficiale di Sony Pictures per il neonato social network Twitter annunciò che Spider-Man 4 di Sam Raimi sarebbe uscito il 6 maggio 2011 (un post che esiste ancora, tra l'altro: potete trovarlo in calce a questo articolo). Dalle successive ricostruzioni, sappiamo oggi che Spider-Man 4 avrebbe introdotto l'Avvoltoio (un villain che, in realtà, Sam Raimi aveva pensato di usare nel terzo capitolo, prima di essere costretto dalla Sony ad inserire Venom), col ruolo affidato a John Malkovich, la cui interpretazione oggi può essere solo immaginata tramite i tanti concept art ufficiali sparsi per il web e risalenti ai primi giorni della produzione.

Le origini del personaggio però sarebbero state molto diverse rispetto ai fumetti: in Spider-Man 4 di Sam Raimi, infatti, l'Avvoltoio sarebbe stato il padre di Felicia Hardy, alias la Gatta Nera, un ruolo per il quale il regista aveva scelto Anne Hathaway (che, ironicamente, qualche anno dopo avrebbe interpretato Catwoman per Christopher Nolan ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno). Nel film la Gatta Nera sarebbe diventata la nuova amante di Spider-Man dato che Mary Jane molto probabilmente non sarebbe tornata: Kirsten Dunst non firmò mai il contratto per il nuovo film, o almeno non lo firmò prima che il film venisse cancellato, ma comunque non si hanno notizie di un ruolo di MJ nella storia così com'è nota oggi. Chiaramente, Peter avrebbe scoperto il legame tra Felicia e il suo nuovo avversario, cosa che avrebbe complicato la loro relazione.

