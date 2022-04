Spider-Man 4, Sam Raimi insiste: 'Se troviamo una grande storia e un grande villain...'

Nelle scorse ore Sam Raimi ha dichiarato di voler realizzare il suo Spiderman 4 per proseguire la storia del Peter Parker di Tobey Maguire dopo gli eventi di No Way Home, e adesso parlando con Rolling Stone ha rincarato la dose tornando sull'argomento.

"Se riuscissimo a trovare una grande storia..." ha dichiarato una gasatissimo Sam Raimi parlando con Rolling Stone. "Sapete, il mio amore per questi personaggi non è diminuito di una virgola. Tobey vuole farlo? C'è un arco emotivo per lui? C'è un grande conflitto per questo personaggio? E c'è un degno villain che possa adattarsi al tema del film? Ci sono molte domande a cui bisognerebbe rispondere. Se si potesse rispondere a tutte queste domande, allora mi piacerebbe davvero fare un nuovo film."

Il regista, che si è detto rinvigorito dalle riprese di Doctor Strange nel Multiverso della Follia al punto da voler trovare al più presto il suo prossimo progetto per cavalcare l'onda di questo rinnovato entusiasmo, ha anche discusso l'aspetto romantico di Spider-Man e le storie d'amore del personaggio: "C'è qualcosa che ho sempre trovato affascinante nei fumetti di Spider-Man di Stan Lee: e cioè che Peter Parker avesse una storia d'amore. E in effetti, c'erano due donne diverse a cui era interessato nel corso della sua serie. Ma ricordo che da bambino pensavo: 'Devo prendere il prossimo fumetto di Spider-Man, perché mi piace un sacco questo romanticismo'. Non che lo dicessi agli altri ragazzi della scuola, perché mi imbarazzava."

Infine, Sam Raimi ha anche rivelato qualche dettaglio sul mancato cameo di Bruce Campbell pensato per Spider-Man 4, il sequel mai realizzato ai tempi della trilogia classica con Tobey Maguire. "Una delle cose che più rimpiango di quel progetto, è il fantastico cameo che avevamo pensato per Bruce Campbell. Che interpretasse Mysterio era una delle possibilità, ma avevamo in mente anche altre cose. E c'era Kraven il cacciatore, anche. Stavamo per inserire quel personaggio. Ho sempre voluto vedere Kraven combattere Spider-Man sul grande schermo. Ho pensato che sarebbe stato davvero unico."

Per altre letture, sapete che lo sceneggiatore del primo film di Spider-Man David Koepp è sicuro che Tobey Maguire tornerà nei panni di Peter Parker?